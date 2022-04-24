صادرات مصر تشهد ارتفاعاً في يناير 2022

أكدّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء في مصر، ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 34.5% في شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أنّ قيمة الصادرات وصلت إلى 3.998 مليار دولار أمريكي في يناير 2022، مقابل 2.965 مليار دولار أمريكي في يناير 2021.

وقال إنّ صادرات الوقود بلغت 1.245 مليار دولار في يناير 2022، مقارنة بـ693 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة قُدّرت بـ 57.3%.

يُذكر أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صنفت مصر قبل فترة عند “بي+”، وأشارت إلى النمو القوي للاقتصاد المصري، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

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