“الدبيبة” يشدد على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، مع وزير المالية المُكلف “محمد الشهوبي” ، ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة لها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” .

تناول الاجتماع مناقشة خطة وزارة المالية والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، كما أكد “الشهوبي ” أن الإدارات بالوزارة تعمل بشكل متواصل من أجل تقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل لكل مواطن.

ومن جهة تقدم “الدبيبة” بالشكر للعاملين بوزارة المالية على جهودهم في صرف المرتبات في توقيتها المناسب، وكذلك علاوة الأبناء التي نفذت خلال شهر رمضان، وساعدت العائلات الليبية في هذا الشهر المبارك، مشددًا على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009، مبدياً استغرابه من إهمال هذا الملف الهام.

كما أوصى بضرورة الاهتمام بمُراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، وضرورة مراجعة حساباتها.

وفي ختام الاجتماع أصدر تعليماته بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين وأن تتم بشكل منتظم، إلى جانب متابعة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.

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