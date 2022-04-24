ثلث الغاز الروسي المصدر عبر أوكرانيا مهدد بالتعطيل

قالت شركة النفط والغاز الأوكرانية “نفتو غار”، إنّ ثلث الغاز الروسي المصدر لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية مهدد بالتعطيل، بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة يوري فيترينكو، إلى أنّ القوات الروسية مازالت تعطل عمل المحطات الأرضية في أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير الماضي.

من جهةٍ أخرى أكدت شركة “غازبروم” الروسية في 24 أبريل مواصلتها ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، ووفق طلبات العملاء الأوربيين.

يُذكر أنّ الغاز يعد من مصادر الإيرادات الرئيسية في روسيا، بالإضافة إلى النفط، ولم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاعتماد بعض الدول على الغاز الروسي بشكلٍ كبير.

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