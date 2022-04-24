وزير الإسكان والتعمير يتابع مع المجلس البلدي سبها المشاريع القائمة بالمدينة

التقى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022 مع عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها، وبحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ” محمود عجاج” ، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ” سامي العبش” ، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة “عبد اللطيف الخازمي” .

وناقش “الغاوي” الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل البلدية ، فيما استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المشروعات القائمة والمستهدف إقامتها داخل البلدية وآلية استمرار هذه المشاريع والآليات الناجعة لمتابعة تنفيذها وفق برنامج عودة الحياة المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء.

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