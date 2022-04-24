اقتصاد

“العابد” يتابع سير تفعيل الخدمات بصندوق التأمين الصحي العام

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام “طلال عجاج”.

واطّلع “العابد” على آخر المستجدات بشأن تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي بجميع القطاعات، كما أكّد الدكتور “طلال عجاج” بأن العمل مستمر في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي لأولى الفئات المستهدفة وهي شريحة المتقاعدين.

حيث تم إطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونياً.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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