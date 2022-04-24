اقتصاد

الحويج يتابع مشروع الرقمنة وتنظيم الاستثمار في بلدية جنزور

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج في 24 أبريل الجاري، اجتماعاً في طرابلس مع عميد بلدية جنزور فرج عبان، وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات تنظيم السوق المحلية، ودعم الاستثمار داخل نطاق وحدود البلدية.

وتناول الطرفان إمكانية تنفيذ مشروع الترقيم والعنونة، وتطوير الأسواق وتنظيمها، وضبط عمليات المراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

واتفقا على حصر فرص الاستثمار وإدراجها ضمن خطة الوزارة، وشدد عبان على ضرورة حصر المشاريع الصغرى المتوفرة، والاهتمام بريادة الأعمال وتأمين فرص دعم لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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