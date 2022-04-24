الحويج يتابع مشروع الرقمنة وتنظيم الاستثمار في بلدية جنزور

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج في 24 أبريل الجاري، اجتماعاً في طرابلس مع عميد بلدية جنزور فرج عبان، وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات تنظيم السوق المحلية، ودعم الاستثمار داخل نطاق وحدود البلدية.

وتناول الطرفان إمكانية تنفيذ مشروع الترقيم والعنونة، وتطوير الأسواق وتنظيمها، وضبط عمليات المراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

واتفقا على حصر فرص الاستثمار وإدراجها ضمن خطة الوزارة، وشدد عبان على ضرورة حصر المشاريع الصغرى المتوفرة، والاهتمام بريادة الأعمال وتأمين فرص دعم لهم.

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