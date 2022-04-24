لقاء مستشاري وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية مع السفير الإسباني لبحث التعاون في المشاريع الاستثمارية

التقى اليوم الأحد رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي “أحمد الأحجل” ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري” مع سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا”خافيير غارثيا لاراتشي”.

خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة بطرابلس عبّر الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وإسبانيا وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين كما تم بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية.

وجاء هذا اللقاء تمهيداً لعقد اجتماع موسع مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” وذلك لرفع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وإسبانيا وترتيب اجتماع اقتصادي ليبي إسباني.

وقد تم التوصل لجملة من الترتيبات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين و في هذا السياق عبّر “خافيير” عن رغبة الشركات الإسبانية استئناف أعمالها في ليبيا وفتح آفاق تعاون جديدة.

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