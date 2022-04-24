صنع الله يستعرض مع إدارة أكاكوس استراتيجية عمل الشركة

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة “أكاكوس” عصام البشتي، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، استراتيجية الشركة ونشاطها العام، والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز عملها وتحقيق بعض من مستهدفاتها، والحلول المناسبة لها.

وحث صنع الله مسؤولي الشركة على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخطوط نقل النفط، وإيجاد حلول للمشاكل الفنية لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته، دعماً للاقتصاد الوطني، حسب ما جاء في إدراج على صفحة المؤسسة النفطية.

بدورهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة التزامهم بتنفيذ ما يلزم لتحقيق أهداف الشركة، وزيادة معدلات إنتاجها.

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