تبون يطمئن الجزائريين ويؤكد أن مخزونات القمح تكفي لـ8 أشهر

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الدولة تملك مخزونات من القمح تكفي حاجياتها لمدة ثمانية أشهر.

وتابع الرئيس الجزائري أن البلاد مقبلة على موسم الحصاد في الشمال والجنوب، ما يعطي أريحية أكثر لضمان التموين بالحبوب خلال الفترة المقبلة، في ظل مخاوف من تواصل أزمة الإمدادات نتيجة تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار تبون إلى أن الحل للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية، وندرتها في الأسواق الدولية يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي.

جدير بالذكر، أن الجزائر تستورد نحو سبعة ملايين طن من الحبوب سنوياً منها القمح بأنواعه.

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