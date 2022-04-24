عاجل.. وزارة النفط تعلن أن استئناف إنتاج النفط سيكون خلال هذه الأيام

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون بديوان وزارة النفط والغاز مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم 42 لسنة 2022م.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض والتي تعتبر في حالة انعقاد دائم كل المعلومات التفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان و الوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم .

وأفاد أعضاء اللجنة خلال احاطتهم لوزير النفط تجاوب الجهات التي تم التواصل معها و أنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة .

وأعلنت وزارة النفط والغاز بأن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام بعون الله .

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