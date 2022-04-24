النفط والغاز تعلن عن قرب استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة

استعرضت لجنة معالجة الإقفالات النفطية كافة المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها، من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، بعد الوقوف على أهم مطالبهم – وفقاً لما أورده مكتب الإعلام بوزارة النفط والغاز على منصته الإعلامية.

وأعلنت وزارة النفط في هذا الصدد أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام، بعد أن أكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع وزير النفط والغاز محمد عون – الأحد- على تجاوب الجهات التي تم التواصل معها، وقالوا إنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة معالجة الإقفالات قد شكلتها وزارة النفط والغاز بالقرار رقم 42 لسنة 2022، وتعد في حالة انعقاد دائم، لأجل حل هذه الأزمة التي سبق أن تكررت في سنوات سابقة، مع دأب الوزارة والمؤسسة ومجمل قطاع النفط على التأكيدات المستمرة، على أن ينأى ملف النفط عن التجاذبات السياسية كون هذه الثروة المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، وأي ضرر يلحق به يؤثر على حياة المواطن والخدمات والتنمية.

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