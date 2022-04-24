خاص: عضو المجلس التركي يصرح لصدى حيال شركة سي دريم التي تتبعها الناقلة المتهمة بتهريب النفط من الزاوية الأمس

صرح عضو المجلس التركي ومؤسس حزب التنمية الديمقراطي مصطفى ينيروغلو لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد بما يخص شركة سي دريم المحدودة المتهمة بتهريب النفط من ليبيا .

حيث أكد أن الحكومة التركية ليس لها أي معلومات حيال هذه السفينة ولا تتبع لأي جهة مسؤولة وفقاً لينيروغلو .

كما قال بالأمس الضابط بجهاز خفر السواحل “عبد الرحمن ميلاد” الملقب بالبيدجا حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية أن الناقلة التي تم ضبطها اليوم “سورية” ، مضيفاً بأن حركة السفينة إنطلقت من سوريا ، وأن الأشخاص بالسفينة ذهبو من ليبيا إلى قابس وأتت من قابس وفق قوله.

جاء ذلك بعد إعلانه عن القبض على بابور تهريب يستهدف قوت الليبيين من قبل نقطة مصفاة الزاوية التابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل شمال منطقة أبو كماش.

وحيال المعلومات التي وردتنا حيال السفينة alkareem فهي تتبع شركة تركية سي دريم .

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