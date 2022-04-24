خاص.. المسؤول بوزارة النفط يفصح لصدى أسباب إغلاق النفط.. والمطالب لإعادة تصديره.. وما يحدث من مستجدات

كشف المتحدث باسم وزارة النفط وعضو لجنة معالجة الإقفالات التي تعرضت لها الحقول والموانئ النفطية “أحمد جمعة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم التواصل مع الأعيان والوجهاء في المنطقة الشرقية وأعيان ووجهاء المنطقة الجنوبية والمتمثلة في أوباري ومجموعة حراك فزان الذي يعد وسيط لأجل الوصول إلى حلحلة أزمة الإغلاقات .

ووفق جمعة فقد تبين بحسب المعلومات الواردة إليهم أن الإقفالات كانت بسبب توجيهات وإستعمال النفط كوسيلة للضغط نتيجة الصراع السياسي الحالي وترجيح كفة على أخرى ..

كما وصف ما يحدث بأنه ضغط علي الشعب الليبي ولعب بقوت الليبيين باعتبار النفط هو مصدر الدخل الوحيد ..

وقال “جمعة”: وعند الوقوف على أهم مطالب المعتصمين خصوصاً حراك فزان تم التوصل للعديد من النقاط وتتمثل في معالجة الأوضاع وصرف مرتباتهم ، وتفعيل بند التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للعمليات النفطية .

وتابع بالقول: ومن حيث مبدأ الشفافية والتساوي في توزيع الفرص والبدء في مباشرة أعمال الترميم وصيانة الطريق ما يعرف بطريق الموت بين سبها وأوباري

كذلك معالجة الأوضاع المعيشية المتردية بدءً من توفير السلات الغذائية لسكان الجنوب على وجه العموم وسكان أوباري على وجه الخصوص .

وكشف المتحدث باسم الوزارة وعضو لجنة الاقفالات أنه سيتم إحالة المطالب إلى الحكومة والتي تتفهم الوضع وستباشر في الاستجابة لها للوصول إلي الحل لايقاف الإقفالات بشكل نهائي والتي تمت المدة الماضية ..

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