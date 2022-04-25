الوطنية للنفط تستعرض المشاريع القائمة بإدارة المياه المصاحبة لشركة الخليج العربي

قام مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بالمشاركة في الاجتماع الذى عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط والخاص بمتابعة أعمال اللجنة المكلفة بمشاريع إدارة المياه المصاحبة الناتجة عن عمليات حقل النافورة التابع للشركة و قد ترأس هذا الاجتماع رئيس لجنة الإدارة بالشركة و ضم جميع أعضاء اللجنة.

وقد قدمت اللجنة عرض مرئي تضمن التفاصيل الفنية الخاصة بكميات و مواصفات المياه المصاحبة المنتجة بالحقل و الوضعية الحالية لطرق تصريفها و مقترحات اللجنة لتحسين طرق الفصل و معالجة و تنظيف البحيرات القائمة.

كما ناقش الحاضرين بالتفصيل الخيارات الفنية لمجالات العمل المقترحة و المعروضة من قبل اللجنة والإطار الزمني لاستكمال أعمالها وبرنامج عملها المقترح خلال الفترة القادمة والذى تضمن زيارات للحقل وتجميع عينات وتنسيق مع معهد النفط الليبي.

وأضاف بالقول “خالد بوخطوة”: أن إدارة شركة الخليج العربي أولت اهتمام كبير بمتابعة أعمال اللجنة المكلفة بمشاريع إدارة المياه المصاحبة وهى تتابع مخرجاتها دوريا وأن ما قدمته اللجنة برنامج عمل مهني لتحسين الأداء البيئي للشركة و تطوير طرق التصريف و المعالجة

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