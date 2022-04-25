الكبير والحبري يتابعان مشروع إعادة توحيد المصرف المركزي

تابع كلٌ من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، من خلال اجتماع اللجنة التسييرية الثالث لمشروع إعادة توحيد المصرف، سير عمل الفرق المشتركة ومناقشة المراحل القادمة للمشروع.

جاء ذلك في ختام ورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين، خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري بمدينة إسطنبول التركية.

وكان الصديق الكبير عقد مطلع شهر أبريل الجاري اجتماعاً مع نائبه علي الحبري في تونس، بحضور السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ناقشوا خلاله عملية توحيد مجلس الإدارة للمصرف المركزي المنقسمة منذ عام 2014.

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