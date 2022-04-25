اقتصاد الوحدة توجه بالبدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، الإدارات المختصة بالبدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بمشاركة الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الحويج الأحد مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها وسبل تفعيل دور ديوان الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية ،في تنظيم الأنشطة التجارية ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع واستقرار الأسعار وتعزيز حماية المستهلك.

وتشمل الاستراتيجية دعم قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية، ومنحها الأولوية في الخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة.

وشدد الحويج على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي، بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وتقديم الخدمات إلكترونياً بما يحقق الرقمنة الاقتصادية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تأسيس مصلحة حماية المستهلك وإعداد تصور بشأن إنشاء مصلحة حماية وتشجيع مشروعات الأسر المنتجة للمنتجات المنزلية، مما يزيد من خلق فرص عمل خاصة بالمناطق النائية، كما تم تكليف فريق عمل يتضمن وكلاء الوزارة والإدارات المختصة لوضع تصور نهائي، حتى يتم عرضه على مجلس الوزراء.

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