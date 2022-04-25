اقتصاد

وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة للشؤون الاقتصادية يجري اجتماعاً لإعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة لشؤون الاقتصادية “سعد الحنيش” اجتماعاً ضمّ مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة و إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار و رئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة.

حيث أكّد “الحنيش” على أهمية أعداد خارطة استثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

كما قام رئيس لجنة التهيئة العقارية وتجميع الفرص بتقديم عرضٍ مرئي يوضح الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الفريق للبلديات.

ونوقش خلال هذا الاجتماع أيضاً المعوقات التي تواجه المستثمرين و سُبل تسهيل الإجراءات و على أهمية دعم القطاع الخاص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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