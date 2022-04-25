مصرف التجارة والتنمية يعلن بداية توزيع السيولة النقدية عبر فروعه ببنغازي .. مع التفاصيل

أعلن مصرف التجارة والتنمية أنّه بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 سيتم توزيع السيولة النقدية عبر فروع و وكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي و تليها باقي فروع المدن تباعاً بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي وفق الأتي : الثلاثاء – 26 أبريل 2022 (نساء فقط)، الأربعاء – 27 أبريل 2022 (رجال فقط)، الخميس – 28 أبريل 2022 (رجال فقط).

مع ضرورة التأكيد على النقاط التالية : يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، السحب أثناء ساعات الدوام الرسمي ( من الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 14:30 ظهراً ).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية