سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 25 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 25 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.99.50 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.99.75 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0125 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.99.50 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.00 دينار

اليورو – طرابلس = 5.315 ~5.320 دينار

اليورو – بنغازي = 5.320 ~ 5.325 دينار

الجنية الإسترليني 6.41 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب225.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب263.08 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب300.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2104 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.14 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.15 “مصرف الوحدة” – 5.06 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.