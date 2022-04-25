ارتفاع جديد للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 25 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 25 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7452 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0926 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0559 دينار، والدولار الكندي 3.722 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3214 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2652 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2919 دينار، والدينار التونسي 1.5688 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4806 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 25 ابريل 2022: