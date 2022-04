توقع صندوق النقد الدولي استمرار الأسعار ومعدلات التضخم في الارتفاع في ليبيا خلال عام 2022 ليصل إلى 3.7%، وأشار إلى أنها يمكن أن تنزل إلى حدود 2.4% العام القادم.

وأضاف الصندوق في تقرير بعنوان ” التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″ أنه على خلفية الحرب وضعف القدرات، فإن موثوقية البيانات الليبية خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 وينزل إلى حدود 3.6 في 2027، وفق بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد ناقش مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي “جهاد أزور” ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية “ميقل سافاستانو”، دعم صندوق النقد الدولي لقدرات المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية و برنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

المصدر: صندوق النقد الدولي

The post صندوق النقد الدولي: معدل التضخم في ليبيا خلال 2022 يصل إلى 3.7% appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار