خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-04-25 13:57:22

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا وفي اطار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي وصلت لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة السيولة الحادية عشر بقيمة 60 مليون دينار ، ليتم توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، ليصل اجمالي الشحنات المرسلة منذ بداية شهر رمضان المبارك 860 مليون دينار ، ويعمل فريق السيولة على إرسال باقي الشحنات قبل عيد الفطر المبارك .

#صدى #ليبيا

2022-04-25 13:57:22

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