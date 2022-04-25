خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-04-25 14:21:00

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وإستمرار فروع المصارف صرف علاوة الأبناء والمرتبات نقداً قبل حلول عيد الفطر المبارك ، قسم اصدار غريان يسلم شحنة سيولة بقيمة 28 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية جبل نفوسة ، خصص منها لفرع غريان 4 مليون وفرع القواسم 2 مليون وفرع الشقيقة 4 مليون وفرع غريان الصيرفة الاسلامية 3 مليون وفرع الأصابعة 3 مليون وفرع مزدة 3 مليون وفرع القلعة 3 مليون وفرع نسمة 2 مليون وفرع الشويرف 2 مليون وفرع القريات 2 مليون ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي وفروع المصارف .

#صدى #ليبيا

2022-04-25 14:21:00

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