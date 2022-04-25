خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى وصول 60 مليون لمطار بنينا بنغازي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة السيولة الحادية عشر بقيمة 60 مليون دينار لمطار بنينا مدينة بنغازي وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا وفي اطار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.

وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، ليصل إجمالي الشحنات المرسلة منذ بداية شهر رمضان المبارك 860 مليون دينار ، ويعمل فريق السيولة على إرسال باقي الشحنات قبل عيد الفطر المبارك .

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