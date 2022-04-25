اجتماع لمناقشة آلية اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك

اجتمع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الأثنين ، مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري”، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة تصنيف المؤسسات العلاجية، وبمشاركة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية .

تناول الاجتماع مناقشة آلية اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك والزام المؤسسات والقائمين عليها باتباع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

في ختام الاجتماع أكد نائب “أبوجناح” على دعم اللجنة لإتمام مهامها وإلزام كافة الجهات بنتائج اعمالها والتنسيق بين جهات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ توصياتها.

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