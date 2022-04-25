اقتصاد

مصدر لـ 218: مركزي بنغازي يتسلم سيولة بقيمة 60 مليون قادمة من طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول يعمل بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، في تصريح لـ “218”، عن وصول سيولة نقدية بقيمة 60 مليون دينار، قادمة من إدارة المركزي بطرابلس.

وتسلم مركزي بنغازي، في وقت سابق، 400 مليون دينار في إطار جسر جوي امتد لأسابيع بين مطاري معيتيقة وبنينا؛ دعمًا للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بعد توقيع المحافظ الصديق الكبير ونائبه على الحبري عقد تنفيذ خطة توحيد مجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014.

من جهتها، أعلنت عدد من المصارف التجارية العاملة في المنطقة الشرقية عن رفع سقف سحب السيولة النقدية، تماشيًا مع قرب حلول عيد الفطر بالتزامن مع صرف منحة الأبناء عن 6 أشهر من سنة 2020.

 

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قناة 218 الليبية

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