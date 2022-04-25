خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى تسليم اصدار غريان 10 مليون لفروع الوحدة بالجبل الغربي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 10 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة الجبل الغربي ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستمرار فروع المصارف صرف علاوة الأبناء والمرتبات نقداً قبل حلول عيد الفطر المبارك ،

وخصص منها لفرع يفرن 2 مليون وفرع الرياينة 2 مليون وفرع الزنتان 2.5 مليون وفرع غريان 2 مليون وفرع بئر الغنم 1 مليون وفرع تيجي 800 ألف وفرع فرع الحرابة 500 ألف وفرع سيناون 500 ألف ، ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي وفروع المصارف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية