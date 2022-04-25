لاغارد: ارتفاع أسعار الطاقة سبب التضخم القياسي في أوروبا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن 50% من التضخم القياسي في أوروبا حدث بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت، في لقاء مع شبكة “سي بي إس”، إن أمريكا وأوروبا تواجهان تضخمًا مرتفعًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أنحاء العالم كافة.

وأوضحت أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لن يؤدي إلى خفض أسعار موارد الطاقة رغم الضغوط تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.

كما أكدت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يستعد لرفع الفائدة للمرة الثانية في شهر أبريل.

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