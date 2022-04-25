خاص.. فريق السيولة بالمركزي: اصدار سبها يسلم 30 مليون لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الجنوبية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار سبها شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية المنطقة الجنوبية ،وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وإستمرار فروع المصارف صرف علاوة الأبناء والمرتبات نقدا قبل حلول عيد الفطر المبارك ،

وخصص منها لفرع القرضابية 4 مليون وفرع الديسة 7 مليون وفرع سبها 5 مليون وفرع غدوة 3 مليون وفرع زويلة 3 مليون وفرع وادي عتبة 5 مليون وفرع الكشاف 3 مليون ، ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي وفروع المصارف .

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