مع التفاصيل: فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى تسليم اصدار غريان 28 مليون لفروع الجمهورية بجبل نفوسة

كسف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 28 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية جبل نفوسة ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وإستمرار فروع المصارف صرف علاوة الأبناء والمرتبات نقداً قبل حلول عيد الفطر المبارك .

خصص منها لفرع غريان 4 مليون وفرع القواسم 2 مليون وفرع الشقيقة 4 مليون وفرع غريان الصيرفة الاسلامية 3 مليون وفرع الأصابعة 3 مليون وفرع مزدة 3 مليون وفرع القلعة 3 مليون وفرع نسمة 2 مليون وفرع الشويرف 2 مليون وفرع القريات 2 مليون ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي وفروع المصارف .

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