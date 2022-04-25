وزير النفط والغاز يلتقي عدداً من المكونات الاجتماعية لمناقشة ملف إغلاق الحقول النفطية

استقبل وزير النفط والغاز “محمد أمحمد عون” اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 بديوان الوزارة رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا “علي عمار جبودة” ونائبه الأول والمقرر العام، ورئيس الاتحاد الليبي العام لروابط الشهداء والمفقودين، ورئيس النقابة العامة للمتقاعدين.

حيث تم عقد اجتماع تناول فيه العديد من المواضيع الهامة منها مناقشة وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة، ودور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز.

كذلك العمل والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز، العمل على تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة.

أيضاً رفض التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز والحفاظ على السيادة الوطنية.

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