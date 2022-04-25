الدبيبة يجري زيارة تفقدية لسوق الأسماك بطرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بزيارة تفقدية للسوق المحلي لبيع الأسماك “باب بحر”، رفقة وكيل وزارة الثروة البحرية ومديري إدارة التخطيط والمشروعات بالوزارة، وذلك للوقوف على أوضاع سوق الأسماك ومشاكل الصيادين.

وبعد انتهاء الزيارة التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع الصيادين الأفراد ورئيس نقابة الصيادين وعدد من رؤساء النقابات بالمناطق ، تم خلاله مناقشة المشاكل التي يعيشها الصيادين أهمها غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد.

وقد أصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة هذه الإشكاليات، وضرورة دعم الصيادين.

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