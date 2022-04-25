شركة البنية للاستثمار تجتمع لمناقشة آخر أعمال الصيانة في حادثة سقوط برج اتصالات الزاوية

أُقيم اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 اجتماع في مقر شركة البنية للاستثمارات لمتابعة مجريات الأمور وسير أعمال الصيانة في حادثة سقوط برج الزاوية، وذلك بحضور كلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف “حسين الطويلب” وعضوين من مجلس إدارة الشركة القابضة.

مع رئيس مجلس إدارة شركة البنية للخدمات والاستثمار م. عاطف الأحرش، ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة البنية، وموظفي إدارة العمليات والتخطيط في الشركة القابضة للاتصالات.

وناقش الحضور عدة محاور من أهمها:متابعة الإجراءات المتخذة بشأن سقوط البرج، التأكيد على ضرورة حصر كافة الأبراج بكافة ربوع ليبيا وتصنيفها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإزالة الأحمال الزائدة.

كذلك الدعم المطلق من الشركة القابضة وتسخير كافة إمكانياتها لتنفيذ الخطة المقدمة من شركة البنية لإدارة الأبراج، وتشكيل فريق فني من كل الشركات التابعة لدراسة البدائل الممكن استخدامها كبديل لهذه الأبراج.

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