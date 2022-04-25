عون يجدد رفضه للتدخل الأجنبي في القطاع النفطي

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون مع المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة، وضع الإغلاقات النفطية وسبل معالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة.

كما تطرق الاجتماع إلى دور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز، والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز، والتشديد على أهمية تحييد القطاع النفطي عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، حسب ما جاء في صفحة الوزارة.

ورفض الوزير التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز، والحفاظ على السيادة الوطنية، كما أشاد بجهود الكيانات والتجمعات التي تهدف إلى استقرار ولم شمل ليبيا.

يُذكر أن عدداً من الحقول والموانئ النفطية في البلاد قد تم إغلاقها، بعد اعتراض محتجين على ممارسات رئيس حكومة الوحدة، ومطالبتهم إياه بتسليم السلطة، بالإضافة لمطالبتهم بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله

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