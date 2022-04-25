وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع لجنة إيجاد أسواق الاستيراد البديلة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعٍ عقده اليوم الاثنين 25 ابريل 2022 بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة وأعضاء اللجنة آلية عمل اللجنة في تنفيذ مهامها والاعمال المنجزة منها.

وضمن سياق الاجتماع ناقش الحضور مهام اللجنة في تنفيذ توريد كمية من القمح ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الازمة السياسية العالمية.

وشدد “الحويج” على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022 بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

يُشار أن وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر قرار رقم 461 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص.

وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذها وديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد آليات تسديدها، إضافةً إلى اعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد الية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها ومتابعة مراسلات الوزارة بخصوص الأمن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية