شركة البريقة تباشر تركيب منظومة تعبئة غاز في بلدية البيضاء

باشرت شركة البريقة تركيب منظومة لتعبئة الغاز في بلدية البيضاء، داخل أحد المستودعات في المدينة، وتحتوي على خزان بقدرة على تعبئة 4000 أنبوب غاز في وقت قصير.

جاء ذلك بعد مطالبات متكررة من عميد بلدية البيضاء، بشأن تركيب منظومة تعبئة غاز الطهي داخل المدينة، ولكن دون أي رد من تلك الحكومات، ما دفع البلدية للتواصل المباشر مع إدارة الشركة.

ويعاني أهالي مدينة البيضاء ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة، من النقص المستمر في أنابيب غاز الطهي، وخاصة في فصل الشتاء، وهو ما جعل من منظومة تعبئة غاز الطهي مطلباً ضرورياً لرفع جزء كبير من معاناة المواطنين في منطقة الجبل الأخضر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية