خاص: مع الإثبات والوثائق.. “الحويج” يكشف حصرياً لصدى الاقتصادية بأن الأخبار المتداولة عن إيفاد ابنه غير صحيحة وكاذبة

كشف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن ما تداول بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار بأن الموظف بمركز تنمية الصادرات ضمن اللجنة المشكلة للإيفاد بمهمة رسمية للمشاركة بإحدى المعارض خارج البلاد “صلاح محمد علي” ابنه عاري عن الصحة تماماً وكاذب .

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مركز تنمية الصادرات والتي تثبت بأن الموظف بالمركز فرع سبها هو “صلاح محمد الشيباني” وليس كما جاء في صفحات التواصل الاجتماعي بأنه إبن وزير الاقتصاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية