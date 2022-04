أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4%، مع ختام تعاملات جلسة الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية بشأن تباطؤ الطلب على الخام وسط توقعات بتراجع الاقتصاد العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بـ4.33% وسجلت عند التسوية 102.32 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 4% وسجلت عند التسوية 99.18 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وتتخوف الأسواق من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، إلى جانب مخاوف من تأثر الاقتصاد الصيني بعمليات إغلاق في الصين.

