باشاغا يزور مستشفيات بنغازي للاطلاع على سير العمل بها وماتحتاجه من إمكانيات

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين زيارة لمستشفى الهواري العام ومركز بنغازي الطبي، وذلك رفقة وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” .

وقد أطلع باشاغا على سير العمل بمختلف الوحدات والأقسام، واستمع إلى مشاغل الكوادر الطبية القائمة عليها.

وأكّد باشاغا خلال زيارته على ضرورة تطوير القطاع الصحي في ليبيا وتجهيز المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات ومعدات طبيبة، بالإضافة إلى انشاء مراكز علاج أخرى تكون متخصصة في مجالات مختلفة، وذلك من أجل توطين العلاج في الداخل وتجنيب المواطن مشقة السفر خارج أراضي الوطن بغية تلقي العلاج.

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