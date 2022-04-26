ماسك يستحوذ على تويتر بعد مفاوضات ماراثونية

وافق مجلس إدارة منصة التواصل الاجتماعي تويتر، الإثنين، على بيع الموقع الأمريكي الشهير للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك بعد اجتماع موسع مقابل 44 مليار دولار، أي ما يعادل 54.20 دولاراً للسهم الواحد.

وقال ماسك عقب إعلان نجاح الصفقة، إن إدارته ستجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى عن طريق تحسين أدوات العمل فيه، مبيناً رغبته في بناء شراكة “حقيقية” مع المستخدمين، ومشدداً على أهمية ضمان حرية التعبير.

وأوضح مجلس الإدارة في بيان، أن صفقة البيع لماسك تمت بعد دراسة مُطوّلة وشاملة، ستعود بفوائد مالية كبيرة على المستثمرين المستفيدين من البيع شريطة تطبيق كافة بنود الاتفاق مع الملياردير الأمريكي، حيث مثّل سعر البيع للسهم نسبة ارتفاع قدرها 38% بالمقارنة مع مطلع أبريل الحالي.

من جانبه، نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين نية عودته لتويتر، بعد أن أغلقت الشركة حسابه في يناير 2021، نتيجة ما أسمته التحريض على العنف وقتها، موضحاً أنه سيكون له حساب في موقع التواصل الاجتماعي الجديد الذي أسسه قبل أشهر تحت اسم “تروث سوشيال”، وفقاً لما نقلته وكالة “سي إن بي سي”.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق بسبب قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي، فيما رفضت واشنطن التعليق على الصفقة.

وبعد إعلان استحواذ إيلون ماسك عن المنصة الشهيرة، تم تعليق التداول على سهم تويتر إلى حين إتمام عملية البيع وتنظيم آلية العمل الجديدة.

وانتقلت انعكاسات الصفقة الجديدة إلى عالم العملات الرقمية، حيث قفزت قيمة “دوج كوين” التي يتنبأ لها إيلون ماسك بمستقبل واعد بنسبة 26%، وسط توقعات أن تُقبل في سداد الإعلانات على المنصة الشهيرة.

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