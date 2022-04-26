اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق مجلس للتجارة مع الهند

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين، عزم الاتحاد الأوروبي إطلاق مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا مع الهند لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وطلبت فوندرلاين خلال زيارتها إلى نيودلهي، دعم الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، كما وقّعت الولايات المتحدة الأميركية مع الهند اتفاقاً للتعاون التكنولوجي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية بينهما.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد ذكر في مطلع أبريل الجاري أن الهند مستعدة لتوفير المواد الغذائية لبقية دول العالم، في أعقاب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

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قناة 218 الليبية

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