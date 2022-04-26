‏وكيل وزارة الشباب يشارك في فعاليات معرض حي الأندلس للتسوق‏

أجرى وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة بحكومة الوحدة الوطنية زيارة لمهرجان حي الاندلس للتسوق الذي يقام تحت إشراف المجلس البلدي حي الأندلس.

وقد استمع خلال جولته إلى العديد من الشباب المتواجدين لغرض البيع والتجارة داخل السوق في شهر رمضان المبارك، وكذلك تسجيل الملاحظات من الشباب واللجنة التحضيرية لهذا المهرجان.

كذلك التقى الوكيل برئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان حي الاندلس للتسوق “جمال تيتي” وأعضاء اللجنة، دار النقاش حول تقديم التسهيلات للعمل بهذا المهرجان خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تم تخصيص أماكن مجانية للشباب للقيام بنشاطاتهم التجارية وبدون أي رسوم تحفيزا لهم للاستمرار في نشاطاتهم التجارية وتوفير فرص العمل لهم.

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