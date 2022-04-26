إقامة ورشة عمل بشركة الخليج العربي للنفط لعرض خطة تطوير الاستكشافات بحقل الحمادة

عقدت صباح اليوم الاثنين بصالة السرير بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط ورشة عمل بين فريق من المؤسسسة الوطنية للفط و فريق من شركة الخليج العربي للنفط، وقد ضمّ فريق المؤسسة “ابوالقاسم الشيباني شنقير” عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ومدراء الإدارات المختصة و مهندسي المتابعة، ومن طرف شركة الخليج حضر عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات “أبو بكر بن عامر” ومختصين من الإدارات المعنية.

حيث هدفت ورشة العمل إلى عرض خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بالامتياز م ن 7أ بحقل الحمادة والذي يقع وسط جنوب حوض غدامس حوالي 500 كم جنوب مدينة طرابلس، وتم عرض الملامح الرئيسية لهذه الخطة والتي تنص على إنتاج الحقل على مرحلتين: تستهدف المرحلة الأولى المكامن النفطية لتحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 25 ألف برميل في اليوم سيتم ضخها إلى خط 18 بوصة التابع لشركة الخليج ومنه إلى مصفاة الزاوية، بعد استهلال إنتاج النفط بفترة لاتتجاوز السنتين سيشرع في استهداف الحقول الغازية لانتاج ما يقارب 250 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ستتم معالجتها بالحقل ومن ثمّ ضخها عبر خط 32 بوصة ( الوفاء – مليته) .

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