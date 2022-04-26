الحكومة الليبية تدرس مقترحاً لقانون الميزانية العامة

قالت الحكومة الليبية، إن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مقترح قانون الميزانية العامة وتقديمه، قد وضعت الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع القانون “بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة من ترشيد للإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية، وفق برامج وأهداف واضحة” – وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للحكومة على منصته الإعلامية.

وأفاد المكتب في منشوره -الإثنين- بأن اللجنة المعنية ستعقد اجتماعات أخرى “بغية الانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة الليبية، للانتهاء من مشروع الميزانية العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده”.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء، الذي يرأسه فتحي باشاغا، قد عقدت اجتماعها الأول -الاثنين – برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التخطيط والمالية ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة، ووزراء الدفاع والأشغال العامة والدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء والدولة لشؤون المرأة.

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