“الدبيبة” يتحدث عن مواضيع هامة تخص سعر الصرف.. وقيمة الراتب التي يجب أن يتحصل عليها كل ليبي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”: أصبح لدينا لآن معيار لم يكون هناك بالماضي، كانت هناك السوق السوداء تبيع الدولار ب 9 دينار وفي السوق الرسمية لا يوجد له تواجد.

وأضاف بالقول: أما لآن 4.4 خلق نوع من الخط الذي نرتقي له، وثقوا بأن نحن بهذا الدعم نرجع حقوق إلى الناس كما كانت من قبل وهذا مثال 450 دينار كانت بالسابق تساوي 350 دولار وعندما نضرب هذه القيمة في سعر الصرف الحالي 4.4 تساوي 1200 وهذا مثل السابق.

وتابع بالقول: نحن لا نزيد على هذه الشرائح بل نقوم بإعطائهم حقوقهم قمنا بإرجاع الوضع كما كان في السابق، الدخل هو الدخل والدولار هو الدولار والدينار هو الذي هبط وأصبح لا يواكب في الدولار والشعب الليبي يتعامل بالدينار لو كان يأخذ بالدولار لقلت أن العملية طبيعية كان يأخذ في 350‪ دولار والآن يأخذ مثلهم، كما أن فرق سعر الصرف أصبح يؤثر في قيمة الحياة والمصروفات الشيء الذي كان قيمته دينار أصبح بأربعة دينار.

وختم حديثه قائلا: نحن لم نقوم بموضوع اصلاحي في موضوع المرتبات بل رجعنا الوضع لما كان عليه في السابق، هو ليس بالوضع الطبيعي أن شخص يأخذ في ‪ مرتب بقيمة 450 دينار أي 350 دولار دينار في دولة نفطية ولديها دخل بالعشرات المليارات السنوية يفترض أن يكون الراتب الشهري 1000 دولار أقل شيء هذا لو كنا نبحث في الدول القريبة منا، حتى أن قيمة 350 لم ترد بزيادتنا في المرتب 900 بل بالعكس نقصنا الدخول وهذه الفكرة لابد أن تصل للمواطن الذي يطالب بزيادات في الصحة والتعليمليردوا لهم الدخل السابق الذي ليس من الطبيعي من الأساس ولا يزال منخفض وأي سياسة تخفف من الوضع الحالي ليس لدينا إشكال في اتخاذها

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