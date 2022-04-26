صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0350 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.0325 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.0450 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.0350 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0375 دينار اليورو – طرابلس = 5.345 ~5.350 دينار اليورو – بنغازي = 5.350 ~ 5.355 دينار الجنية الإسترليني 6.40 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب223.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب260.16 دينار كسر الذهب عيار 24 ب297.33 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار كسر الفضة 2.4 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.16.50 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.17 “مصرف الوحدة” – 5.09 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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