الحويج يبحث مع لجنة إعداد مدونة السلوك الآلية المتبعة في استكمال مهامها

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج، اليوم الأثنين، مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد مدونة السلوك للشركات، وبحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشركات بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة الأعمال المنجزة باللجنة والآلية المتبعة في استكمال مهامها، كما أطلع الوزير على أحكام المدونة والمبادئ التي تقوم عليها.

حيث وجّه الوزير لجنة إعداد مدونة السلوك بتضمين أحكام خاصة تحفظ حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة والمسئولية الاجتماعية للشركات وأحكام أخرى تعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي، كما يشار بأن مدونة السلوك تتضمن مجموعة من القواعد والقيم التي تضمن الشفافية والنزاهة بقطاع الشركات ومحاربة الفساد وضبط سلوكيات إدارتها والعاملين بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية