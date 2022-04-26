صعود مستمر للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 26 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7468 دينار، مسجلاً صعوداً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0848 دينار، والجنيه الاسترليني 6.047 دينار، والدولار الكندي 3.7353 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3212 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2654 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2924 دينار، والدينار التونسي 1.5616 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4794 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022: