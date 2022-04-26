وزير الاقتصاد يزور مهرجان التسوق ببلدية حي الاندلس

توجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رفقة عميد بلدية حي الاندلس ومراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية بزيارة لمهرجان التسوق، وذلك تحت إشراف بلدية حي الاندلس وتنظيم المنظمة الليبية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادرة لاستقطاب الباع المتجولون وعدد من التجار.

حيث استطلع الوزير مستوى التنظيم والمشاركة من الفئات المستهدفة، وذلك في إطار دعم وتشجيع البلديات على تخصيص أماكن عرض وبيع للباع المتجولين بهدف تنظيم الأنشطة والخدمات والمحافظة على المظهر العام ويوفر وسائل الأمان والحماية للمواطنين خلال التسوق.

كما استمع الوزير لملاحظات التجار والباع المتجولون حول المشاكل والعقبات التي تواجههم في تنظيم الأنشطة الخاصة بهم ونقص الإمكانيات التي تساعدهم على تنفيذ نشاطهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها واوجه الدعم المطلوب من الجهات ذات الاختصاص.

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