بالارقام.. انخفاض اسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 2022/04/26 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك ب227.5 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب223.0 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب260.16 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب272.55 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب297.33 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب2081 دينار (سعر البيع من المشتري للبائع )

سعر الليرة الذهب عيار 21 “مستعملة” وزن 8 جرام كسر ب2340 دينار (سعر الشراء من البائع)

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 295 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 330 دينار وحتى 360 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 250 دينار وحتى 270 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 280 دينار وحتى 310 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.40 دينار وحتى 2.85 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.